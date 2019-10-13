0553 313 94 23

Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kınama: Kemiklerini sızlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır." ifadesini kullandı.

13 Ekim 2019 Pazar 07:13
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kınama: Kemiklerini sızlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nınBarış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

Akıncı ne demişti?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 07:13
  1. Mustafa Akıncı
  2. fuat oktay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de 'Barış Pınarı' için sokağa döküldüler!
    1. İsrail'de 'Barış Pınarı' için sokağa..
    2. 13.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Mustafa Akıncı'dan skandal Barış..
    4. Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya..
    5. Avrupa Türkiye'ye karşı hain emri..
    6. Yüz nakilli Recep Sert ve eşi..
    7. "Teröristlerle müzakere yapmayız"..
    8. ABD Başkanı Trump'tan YPG'ye geri..
    9. Donald Trump'tan tek cümlelik tweet!
    10. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar!..
    11. Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson..
    13. Kahvaltılık lokma nasıl yapılır?..
    14. Bir köy daha terörden temizlendi
    15. EURO 2020'de günün programı! Bugün..
    16. Keskin nişancımız YPG'li teröristi..
    17. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de..
    18. İtalya Yunanistan maçı kaç kaç bitti?
    19. Norveç İspanya maçı kaç kaç bitti?
    20. UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması
    21. Bu turşunun benzeri yok! İşte,..
    22. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye yaptırım..
    23. Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık..
    24. Fransa'dan skandal Türkiye kararı
    25. Kuyumcunun altın dolu çantası gasp..
    26. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı..
    27. Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...
    28. Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk..
    29. Ömer Çelik'ten AB'ye ve Arap..
    30. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!