Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kritik Kalkınma Planı açıklaması 11. Kalkınma Planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Her alanda bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır." Ayrıntılar Geliyor...

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