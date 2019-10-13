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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı hakkındaki skandal ifadeleri nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi. Oktay, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır." dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 10:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarını kınadı. Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum" dedi

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:35
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Barış Pınarı Harekatı

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