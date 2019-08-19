Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyım açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan kayyım atamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı. Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Fuat Oktay, şunları kaydetti: "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

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