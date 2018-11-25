Fuat Oktay'dan 'kadına şiddet' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.25 Kasım 2018 Pazar 18:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.
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