Fuat Oktay’dan 5.8 şiddetindeki İstanbul depremi sonrası açıklama: Can kaybı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Herkes teyakkuz halinde. Gerekli tedbirler alındı." dedi.

"Ciddi bir hasarımız yok"

"Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." diyen Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.



Fuat Oktay açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ciddi bir hasar ve can kaybı yok. Sivil toplum örgütleri, AFAD hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite takip ediliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi. Panik olmadan hazır olmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yaralı sayısı 6. O da deprem kaynaklı değil de düşme ya da bir şeye çarpma yüzünden olmuş. Deprem her an olabilir ve hiçbir zaman da olmayabilir. Depremin bilinmesi mümkün değildir. Deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız deprem öldürür. Toplanma yerleri AFAD'ın internet sitesinde ilan ediliyor. Elden geçirilmiş her hazır olan kamu binası ve elden geçirilmiş okul aynı zamanda bir toplanma alanıdır."