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Fuat Oktay'dan GSM açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası telefon operatörlerinin çekmemesine ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak." dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 18:47
Fuat Oktay'dan GSM açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(İstanbul'daki deprem) 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var."

GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak.

3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat oluşturacak. Ücretsiz olacak. Belli bir süre içinde, 3 ay içinde hayata geçiriliyor olacak.

Yıkılabilecek binalardaki baz istasyonları kaldırılacak.

(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir.

(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez.

Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:47
  1. İstanbul
  2. Fuat Oktay

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