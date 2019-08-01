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Fuat Oktay’dan CHP’li Bekaroğlu’na hakaret davası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
Fuat Oktay’dan CHP’li Bekaroğlu’na hakaret davası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Varlık Fonu ile ilgili sorularına ciddiyetsiz cevap verdiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndermişti.


Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bekaroğlu’na hakaret ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Bekaroğlu’nun 10 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelik kullandığı ifadeler ise şöyle:


“Herkesin dikkatini çekmek için Sayın Cumhurbaşkanına mektup yazdım. Bu mektupta altını çizdiğim şey; niçin bunlar böyle oluyor, niçin ortaya konulan hedefler gerçekleşmedi sorusuna cevap veriliyor. Haddini aşmıştır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ama ben hiç yadırgamadım. Her ne kadar mensubu olduğu hükümetin Cumhurbaşkanı sürekli olarak ’biz vesayet sistemini kaldırdık, şöyle yaptık böyle yaptık’ diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir bürokrat olarak kendisini hala bürokratik vesayetin tepesindeki bir adam olarak görüyor. ‘Milletvekili kimdir’ diyor. Şimdi ben buradan sert gireceğim. Sen hiç utanmıyor musun kardeşim. Sayın Oktay sen de alay edemezsin. Bunun hesabını da verirsin. Şimdi ben bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanına soruyorum. Bu utanmaza, bu had bilmeze haddini bildirecek misin diye soruyorum. Bu mektubun konusu budur. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı nasıl cevap verecek; bu had bilmeze had bildirecek mi? Millet bildirecektir buna ve bunlara, bildirmeye de başladı. Milleti, TBMM’yi küçük görmenin bedelini son seçimlerde ödediler. Bunlara da ödeteceğiz. Sayın Oktay kendisini hala bürokrasinin tepesinde bir adam olarak milletvekilini hizaya getiriyor, milletvekiline ders veriyor. Yok, yapamazsın böyle bir şey sen. Bu yaptığın hadsizliktir, demokrasiye saldırıdır. Darbe filan diyorsunuz. İşte darbe alışkanlıklarıdır bu. Bütün darbecilerin yaptığı şeyi tekrar etmiştir. Kenan Evren de böyle davranıyordu, kendi Meclis’ini kurmuştu buraya. Danışma Meclisi diye kendi seçmişti, kendi Meclis’ini kurmuştu. Fuat Oktay da böyle davranıyor, Kenan Evren gibi davranıyor. Bakalım seçilmiş Cumhurbaşkanı bunlara ne diyecek?"

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
  1. doğa

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