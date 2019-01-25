Fuat Oktay Yozgatlı iş insanlarıyla bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş boyutunda ayakları yere basan, kendisine güvenen, iş birlikleriyle gelişen bir kalkınma modeli istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yozgatlı iş insanlarıyla bir araya gelen Oktay, katma değer üreten, ülkenin ve Yozgat'ın kalkınmasına öncülük edenlerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, göreve geldiklerinde bir kalkınma modeli projesi başlattıklarını, bu projeyi Yozgat'ta adım adım hayata geçirdiklerini söyledi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere ilin tüm paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzun soluklu bir projenin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Oktay, "Ortak paydamız Yozgat. Bütün hemşehrilerimizle Yozgat'ın, yerelin kalkınmasına odaklanacağız. Bunu da kendimiz başaracağız. Özellikle beklentilere dayanan değil, her ne olursa olsun işimizi geliştirmeye odaklandığımız bir zihniyeti hayata geçirmemiz lazım." diye konuştu.

Oktay, başarmak istediklerinin zihinsel bir dönüşüm olduğunu, iş adamlarından bugün aldığı geri dönüşlerin, kendisini dönüşümün başladığı yönünde umutlandırdığını ifade etti.

- "Yozgat ve ülkemiz adına heyecanlandık"

Öncelikle ticari anlamda çevre illerle olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz üretmeye başlayalım, teşvik zaten kendisi gelecektir. Öyle bir şey yapmalıyız ki bu sürdürülebilir olsun. İş boyutunda ayakları yere basan, kendisine güvenen, iş birlikleriyle gelişen bir kalkınma modeli istiyoruz. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz burada olsak da olmasak da gelişim devam etmeli. Belki 15 yıl sonrasında öyle bir noktaya geleceğiz ki siz bütün dünyaya ihracat yaparken biz başarınızdan mutlu olacağız. Bu kalkınma modelini, kendi ayakları üzerinde duran işletmeler modeli üzerine oturtmak istiyoruz."

Oktay, Yozgat için bir başarı hikayesinin başladığını, herkesin bunun içinde yer almak isteyeceğini dile getirdi.

"Yozgat'ta pilot olarak uygulamaya başladığımız kalkınma modeli projesini önümüzdeki dönemde benzer nitelikteki diğer illerimize de uygulayacak şekilde geliştireceğiz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"İş adamlarımızın buna inanması gerekiyor. Firmalarımızın birbirini pozitif anlamda motive etmesi lazım. Mutlaka sıkıntılar olacaktır ancak çözümleri de ortaya konacaktır. İş adamlarımızdan güzel örnekler duyunca Yozgat ve ülkemiz adına çok heyecanlandık. Yozgat merkez ve ilçelerinden lider firmalarımız çıkmalı. Fikirlerimiz ve projelerimizle hem memleketimize hem de ülkemize iz bırakmalıyız. Çevre illere gittiğimizde Yozgat'taki değişimin ayak seslerinin hissedilmesi lazım. Bunun iş dünyasından başlaması lazım. Bu değişim iş adamından başlarsa çalışanlarına, ailelerine ve topluma yansır. İnandığımız zaman yapamayacağımız bir şey yok. Ben başaracağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hedeflerimizi yakalayabilmemiz için her bir ilimizin kalkınma hamlesine katkı vermesi lazım."

Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için 81 ilin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Oktay, ülke genelinde uygulanabilecek bu modelin yerelden kalkınma hamlesinin ilk adımı olabileceğini belirtti.

- Projede ilk aşama tamamlandı

Toplantıda, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası ile ORAN Kalkınma Ajansı'nın yürütücülüğünü üstlendiği projenin ilk aşamasında, rekabetçi üretimler ve üretim kapasiteleri dikkate alınarak firmalar belirlendi. Yozgat'ta faaliyet gösteren firmaların ana ürün veya ara ürün üretimleri, üretilen ürünlerin rekabet edebilirliği, üretim kapasiteleri, ham madde tedarik noktaları incelendi.

Yurt ve yurt dışı pazarlara erişimde tedarik zincirlerinin çeşitli aşamalarında tedarikçi veya alıcı olarak yer alınabilmesi için iş birliği alanları tespit edildi. Yozgat'ın mevcut ticaret hacmini geliştirmeye yönelik öncelikle çevre illerde bulunan ticaret fırsatları araştırıldı. Bu amaçla Çorum ve Kayseri'de iş birliği yapılabilecek firmalar belirlendi. Çorum ve Kayseri'deki Ticaret ve Sanayi odalarıyla koordinasyon sağlandı.