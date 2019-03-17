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Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e ulaştı.

17 Mart 2019 Pazar 09:01
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

- Başbakan Jacinda Ardern, ‘‘Türkiye’den konuklarımız var’’

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ‘‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:01
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Yeni Zelanda

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