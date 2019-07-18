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Fuat Oktay: Türkiye-Singapur ilişkileri artarak devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Singapurlu Kıdemli Bakanı Shanmugaratnam'ı kabulünde, iki ülkenin son dönemde siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerinin artarak devam ettiği belirtildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:20
Fuat Oktay: Türkiye-Singapur ilişkileri artarak devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Kıdemli Bakanı ve Sosyal Politikalar Koordinasyon BakanıTharman Shanmugaratnam'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki Osmanlı Salonu'nda gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü.

Kabulde, iki ülkenin diplomatik ilişkilerde 50. yılı geride bırakmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

"Türkiye-Singapur ilişkileri artarak devam ediyor"

Singapur'un bölgesinde önemli bir aktör ve Türkiye için de güvenilir bir stratejik ortak olduğu vurgulanan kabulde, iki ülkenin son dönemde siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerinin artarak devam ettiği belirtildi.

İki ülkenin 2005 yılında 200 milyon dolar olan ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolara ulaştığı aktarılan kabulde, imzalanan serbest ticaret anlaşması ile mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra mevcut yatırımlarda artış beklendiği vurgulandı.

Kabulde, Güneydoğu Asya'nın ticaret merkezi olması nedeniyle Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde Singapur'un katkısının yüksek olmasının önemine dikkati çekildi.

Öte yandan kabulde, FETÖ ile mücadele konusunda süren olumlu iş birliğinin devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:20
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