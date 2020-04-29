Fuat Oktay normalleşme sürecine ilişkin konuştu: Bayramda müjde için çok erken

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normale dönüş planı ya da normale dönüşün yol haritası çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Her olasılığa hazırız' diyen Oktay, "Bayrama bir müjde, hediye için çok erken" dedi.

Planın ana eksenini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlattı: “Yol haritasını dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. ‘Her şey bitti, normale dönüyoruz’ değil. Bir anlamda hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız. Her senaryoya karşı hazırlık yapıldı.”

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda hazırlanacak normalleşme planı, bayrama kadar açıklanacak. “Kazanımları kaybetmeden normale dönmeliyiz” diyen Oktay, plan hayata geçtiğinde de sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanmasına devam edileceğini belirtti. Oktay, özetle şunları söyledi:

“Virüs ile mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. İniş süreci başladı. Arzumuz, mayıs ayı içinde daha da dikkat çekici bir noktaya gelmesi. Amacımız, mücadelede elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, ülkeyi yavaş yavaş normale geçirmek. Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi. Yol haritasını aşamalar olarak düşünmemek gerek. Dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. Tüm veriler her gün değerlendiriliyor olacak.

Her sektör, her işletme, her işyeri genel kurallara uyacak. ‘Virüsten önceki normale ya da her şey bitti normale dönüyoruz’ değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları sürecek. Hizmet alan da hizmet veren de dikkat edecek. Kurallara uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim yapılacak.

Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor. Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek.

Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Ekonomiyi de bir yandan canlandırmak istiyoruz. İnşallah kazanımları kaybetmeden Türkiye’yi hep birlikte normale döndürürüz.”