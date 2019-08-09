Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay müjdeyi verdi: Test sürüşleri başlıyor Ankara-Sivas arasındaki ulaşım süresini iki saate düşürecek olan YHT hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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