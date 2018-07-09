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Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini oluşturan Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimler konuşulmaya başlandı. Yeni kabine için İsmail Kartal’ın da ismi geçiyor. Peki İsmail Kartal kabinede yer alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olarak ismi geçen Fuat Oktay kimdir?İşte İsmail Kartal biyografisi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:07
Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini oluşturan Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimler konuşulmaya başlandı. Yeni kabine için İsmail Kartal’ın da ismi geçiyor. Peki İsmail Kartal kabinede yer alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olarak ismi geçen Fuat Oktay kimdir?  İşte İsmail Kartal biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16:00'da Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinenin kimlerden oluşacağını merak ederken, Fuat Oktay'ın da yeni kabinede ismi geçenler arasında.  Fuat Oktay yeni kabinede hangi görevde olacak? Fuat Oktay Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak? Fuat Oktay ismi yeri kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isim geçinde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay nelerede görev yaptı? İşte İsmi Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın yardımcısı olarak geçen Fuat Oktay biyografisi

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:07
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