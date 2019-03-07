Fuat Oktay: Hiçbir güç, hiçbir terör örgütü Türkiye'ye karşı tehdit oluşturamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin, "Bugün girebilecek şekilde biz her zaman hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, hedeflerinin statik değil, dinamik olduğunu belirterek, hedefte geride kalındığında sızlanmadan, hemen düzeltici eylemlere geçip çok daha güçlü çözüm önerilerine gittiklerini anlattı.

Buna sadece siyasi ve sosyal hedeflerin değil, ekonomik ve teknolojik boyutun da dahil olduğunu dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Kim ne tür oyun, manipülasyon... Adına ne derseniz deyin. Diyelim ki geçen yılın ağustosunda, 15 Temmuz'dan sonraki yaşadığımız olaya bakın. Bizi, hiçbir şekilde hedeflerimizden vazgeçirmez. Böyle de güzel bir yetenek kazandı, Türkiye olarak bu kabiliyeti kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalar, bize Türkiye'ye muhteşem bir yetenek kazandırdı. Hangi şartlar altında olursak olalım, gerek içeride gerekse dışarıda güçlenerek çıkıyoruz. O beceriyi kazandık biz. Mutlak Türkiye'nin lehine dönüştürebilecek şekilde bir beceri kazandık. Bu Türkiye için bir kazançtır."

"Eyvah şöyle oldu." dedikleri bir şey olduğunu hatırlamadığını aktaran Oktay, "Böyle bir durum vardır. Bir durum tespiti yapalım. Bunu etkileyen faktörler nelerdir, şunlardır, buradan nasıl bir çözüme gideriz ve bunu nasıl Türkiye'nin lehine sonuçlandırabiliriz. Şöyle bir olaylara baktığınızda da Türkiye'nin lehine sonuçlanır. Negatif gibi gördüğünüz şeyler de dahildir buna." ifadesini kullandı.

- "Türkiye burada kartlarını çok açık oynar"

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin planının ne olduğunun sorulması üzerine Oktay, "Eli kulağında dediğimiz şey... Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var, 'bir gece ansızın gelebiliriz' olayı. Biz her zaman da şu anda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' noktasındayız. Zaten Cumhurbaşkanımız da bunu ilan etmişti. Bu bizim hazırlık düzeyimizi ve kararlılığımızı gösterir. Hazırlık düzeyimiz askeri, siyasi anlamdaki bir hazırlıktır. Ülke içerisindeki hazırlıklarımız, gerek müttefiklerimiz, dostlarımızla hazırlıklarımızdır. Bu hazırlıklar dün de tamamdı, bugün de tamam. Türkiye burada kartlarını çok açık oynar." yanıtını verdi.

Şu anda da hazır olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, girebilecek şekilde gerektiği zaman, biz her zaman buna hazırız. Erteledik mi olayı? Yeni bir gelişme oldu. Majör değişiklik neydi? Bir bölgedeki ana oyunculardan birisi, ABD'den bahsediyorum, çekileceğini ifade etti. Bütün oyun kurallarını değiştirecek bir olay. Dolayısıyla çekileceğini ifade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmelerinde de bunun Türkiye ile koordine içinde yapılacağı, hatta Türkiye'nin endişelerini anladıkları, Türkiye'nin bu sebeple olan kızgınlığını da anlayabildiklerini ifade eden gerek özel görüşmelerde gerek açık olan görüşmelerde, hatta Twitter aracılığıyla yapılan açıklamalarda, bunlar açıkça ifade edilen şeylerdi.

Son derece kartlarımızı açık oynuyoruz, dediğimiz şey, böyle bir açıklamanın gelmesi Türkiye'ye yakışan şey, 'yeni bir durum değerlendirmesi yapalım' denilen bir noktaydı, bu durum değerlendirmesi de yapılmıştır zaten. Heyetler arasında, her seviyede... Her iki lider arasında yapılan görüşmeler, aynı şekilde diplomasi, gerek askeri boyutta, istihbari boyutta, diğer tüm alanlarda yapılan görüşmeler. Bunlar da gizli kapaklı yapılan görüşmeler değil. Bunlar da kamuoyuna açık bir şekilde yapılan görüşmelerdi. Öncesinde tamamen çekileceğiyle alakalı, sonrasında belki biraz belli bir sayının bırakılabileceğiyle alakalı, daha sonra yıllardır Türkiye'nin tezi olan, Türkiye'ye göç eden insanların kendi ülkelerinde güvenli bir hatta yaşamalarını sağlıyor olunmasıyla alakalı...Türkiye'yi kimse o zaman belki anlayamadı. Bugün anlaşıldı. Bugün de bizim güvenli bölge dediğimiz şeyden de aynı şeyi anlıyor olmamız önemli."

- "Hiçbir güç, hiçbir terör örgütü Türkiye'ye karşı tehdit oluşturamaz"

Türkiye açısından güvenli bölgenin bir anlamı olduğunun altını çizen Oktay, "Güvenli bölge dediğimizde, birilerinin gelip de kendi bildikleri, düşündükleri, kendilerine göre ifade edecekleri kurallar çerçevesinde oluşturulan bir bölgeyi kastetmiyoruz. Türkiye için güvenli bölge. Hiçkimse, hiçbir güç, hiçbir terör örgütü, kim olursa olsun Türkiye'ye karşı tehdit oluşturamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırlarında 911 kilometrelik bir hattın varlığına işaret eden Oktay, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında ciddi bir tehdit hissedildiği için girildiğini ve orada bir güvenli bölge oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu güvenli bölgeden Suriyelilerin faydalandığına dikkati çeken Oktay, Türkiye'nin bu güvenli bölgede, Suriyelilerin oluşturduğu meclise destek verdiğini ve okulların açıldığını söyledi.

Bu bölgede, yerel yönetim, eğitim, sağlık, adalet hizmetlerinin verildiğini, yerel kolluk güçlerinin ve sınırları koruyan güçlerin oluştuğunu dile getiren Oktay, "Türkiye'de herhangi bir ilçede bulabileceğiniz her türlü hizmeti orada bulabileceğiniz bir yapı." dedi.

- "Er veya geç bu teröristler buradan çıkacak"

Münbiç'in, Fırat'ın doğusunun Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Oktay, "Sınırlarımız boyunca Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. 'Eğer böyle bir şey olursa da bir gece ansızın geliriz' diyoruz. Biz, bunu yapacağız. Münbiç'te de bunu yapacağız." açıklamasında bulundu.

Münbiç'te ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayı anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"PKK, YPG şudur, budur, adına ne derseniz deyin. Aklınıza hayalinize gelecek kadar alfabeden şey çıkarıyorlar. Hangisini çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi renge bürünürlerse bürünsünler, biz teröristi gözünden tanırız. Bütün bilgiler, istihbarat elimizde. Bize ne dediler; 'Fırat'ın batısına geçirmeyeceğiz, rahat olun'. Geçiyor işte. 'Çıkaracağız', o zaman çıkarın. 'İnşallah, bugün, yarın'. Bir devletin sözüne inanırsınız, muhatabınız devlettir çünkü. Biz, bir söz verdiğimizde bunu yerine getiririz. Şartlar ne olursa olsun. Dolayısıyla muhatabınızdan da bunu beklersiniz. Bu teröristler buradan çıkacak. Ne pahasına olursa olsun çıkacak. Er veya geç bu teröristler buradan çıkacak. Türkiye olarak biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz de zaten."

(Sürecek)