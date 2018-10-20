Fuat Oktay'dan dikkat çeken açıklama: Her ne pahasına olursa olsun...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla, yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir." dedi.

Fuat Oktay, açıklamasının devamında "Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir" diye konuştu.