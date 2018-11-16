Conte 2 kez geldi ama Fuat Oktay geri adım atmadı!

luslararası Libya Konferansı'ndan, "sürecin dışında tutulmak istenmesi" nedeniyle Türkiye’nin çekildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ‘ikna’ için ev sahibi İtalya Başbakanı Guiseppe Conte seferber oldu. İki kez gelen Conte’nın Oktay’ı ikna edemediği öğrenildi. Konferans öncesi Türkiye’siz yapılan gayri resmi toplantı sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ile deşifre olmuş, Türkiye tepkisini Oktay ile zirveye katılmayarak göstermişti.

Türkiye’siz ‘başrol oyuncuları’

İtalya’nın Palermo kentinde salı günü düzenlenen ve davetlileri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Uluslararası Libya Konferansı’nda Türkiye’nin restinin detayları netleşiyor. Türkiye konferansa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık yaptığı bir heyetle katılacaktı. Ancak toplantının yapılacağı saatten önce bazı ülkeler Türkiye’yi by-pass ederek gayri resmi olarak buluştu.

Sosyal medya ele verdi

Türkiye’siz toplantıya ilişkin fotoğrafları da evsahibi İtalya’nın Başbakanı Guiseppe Conte, sosyal medya hesabından paylaştı. Conte, altına da "İtalya, Akdeniz'in başrol oyuncularını bir araya getiriyor ve Libya için diyaloğu yeniden başlatıyor" notunu düştü.

Hemen Erdoğan haberdar edildi

Türkiye'yi dışlayan "mini toplantı" hamlesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberdar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye’ye dönün” talimatı alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'yapılanın kabul edilemez olduğunu' muhataplarına bildirdi.

Kararından döndüremedi

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin ikna girişimleri de sonuç vermedi. Conte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kararından döndürmek için iki kez gelerek görüştü. Ancak Conte'nin mekik diplomasi de Türk heyetini kararından döndürmedi.

Masa dışına itme taktiği ters tepti

“Konferans içinde konferans” düzenleyerek “Türkiye’yi masanın dışına itme” girişimine Türkiye’nin tepkisi sert oldu. Akdeniz’deki önemli aktörlerden Türkiye’yi dışlayan “mini toplantı” hamlesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberdar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye’ye dönün” talimatı alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘yapılanın kabul edilemez olduğunu’ muhataplarına bildirdi. Oktay, gayrı resmi toplantıların ve Türkiye’nin yer almadığı girişimlerin Libya’daki çözüm sürecine zarar vereceğini vurguladı. Oktay, ardından konferansı terk ederek ana oturumlar öncesi çekilen aile fotoğrafına da katılmadı. (Yeni Şafak)