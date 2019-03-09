Fuat Oktay: Gençlerimiz şer odaklarının, tehlikeli akımların ağlarına düşmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da d

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