Fuat Oktay: Gençlerimiz şer odaklarının, tehlikeli akımların ağlarına düşmez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da d
09 Mart 2019 Cumartesi 11:31
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