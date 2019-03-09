Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.