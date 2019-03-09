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Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:57
Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:57
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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