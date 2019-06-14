Fuat Oktay: “Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumunun açılış programında yaptığı konuşmada, ”23 Haziran’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbul’da kültür ve sanatın diriliş dönemini devam ettireceğiz. İnanıyorum ki Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecektir” dedi.

Türkiye’den Özbekistan’a ortak medeniyetimize bir yolculuk başlatan İnsan ve Medeniyet Hareketi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu” açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyum ve sergi Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 34 akademisyenin katılımıyla İstanbul’da başladı. Bahariye Sanat Birimi tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde organize edilen sergi ve sempozyuma sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Açılan sergide; İpek Yolu’nun zenginleştirdiği asırlık birikim, birbirinden kıymetli isimlerin emeği ile yeniden hayat buldu. 28 Türk ve Özbek sanatkar projeye özel 60 özgün eser hazırladı. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alisher Botirov, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

“Özbekistan’ın tüm bölgelerindeki kardeşlerimizle yakın ilişkimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Türkiye’de bulundukları süre boyunca kendilerini evlerinde hissettirdiğimiz Türkiye Burslusu Özbek öğrencilerimizin sayısı ise 2 bin 200’ü aşmıştır. Bayrak taşıyıcı kurumumuz Türk Hava Yolları’nın Özbekistan uçuşlarını artırmasının olumlu etkilerini artan ikili münasebetlerimiz ile tecrübe ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Özbekistan’ın tüm bölgelerindeki kardeşlerimizle yakın işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türk Dünyası’nı bir araya getiren Türk Konseyi’nin, Özbek kardeşlerimiz olmadan eksik kaldığını düşünüyor, Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üyeliğinin de en kısa zamanda gerçekleşmesini arzu ediyoruz ”dedi.

“Türkiye ve Özbekistan akademi dünyasını ortak kültürel mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyorum”

Nevruz Bayramı’nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklenmesiyle ilgili konuşan Oktay, “Ortak değerlerimizi korumak için gayretlerimiz kapsamında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine 14 somut olmayan değerimizi eklemiştik. Bu kapsamda Nevruz Bayramı’nın listeye akredite olması için Özbekistanlı kardeşlerimiz ile birlikte çalışma yürüterek UNESCO’ya ortak bir dosya sunmuştuk. Çabalarımız sonucunda Nevruz’u Türk dünyasının bir değeri olarak bu listeye eklenmesini sağladık. Nevruz Bayramı’nı UNESCO listesine eklerken sağladığımız işbirliğini, sayısız kültürel mirasımızı uluslararası alanda ebedileştirmek için de göstermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Buradan Özbekistan ve Türkiye akademi dünyasını, kültür ve sanat camiasını ve tüm sivil toplum kuruluşlarını, ortak kültürel mirasımıza uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecektir”

İstanbul’u kültür ve sanatın da kalbinin attığı yer olarak tanımlayan Oktay, “İstanbul’un tarihine, kültürel birikimine ve değerlerine yaraşır kültür sanat projelerini 20 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerçekleştirmekteyiz. 23 Haziran’dan sonra da inşallah, tecrübe ve başarının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbul’da kültür ve sanatın diriliş dönemini devam ettireceğiz. Binali Yıldırım’ın hayalinde dünya çapında müzeler, her ilçede 24 saat açık kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleriyle kültürel hayatı dolu dolu yaşayan; bilgiyle hemhal olan bir İstanbul var. Bizim de hayalimizde var. İnanıyorum ki Binali Yıldırım ile medeniyet havzamızın köklü değerleri İstanbul’dan yükselmeye devam edecektir. Biz de merkezden tüm gücümüzle katkı vereceğiz” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın desteğinin yanı sıra İstanbul ve Marmara üniversitelerinin iş birliğinde düzenlenecek “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan” sempozyumu ise 15 Haziran’da başlayacak. Sempozyumun bitiş 30 Haziran olarak belirlendi. Sergi ve sempozyumun tekrarı, 7 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde Özbekistan Taşkent’te gerçekleştirilecek. 7 Eylül’de açılışı yapılacak sergi 15 Eylül 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.