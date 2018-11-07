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Fuat Oktay: Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerin yüzde 75'i tasnif edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı Arşivi'nde tasnif işlemlerinde sona gelindiğini belirterek, “1326-1920 yıllarını kapsayan belgelerin yüzde 75’lik kısmının tasnifi yapıldı, araştırmacıların hizmetine sunuldu” dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:54
Fuat Oktay: Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerin yüzde 75'i tasnif edildi

Osmanlı Devleti'ne ışık tutacak olan devlet arşivlerinin tasnifinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı Arşivi’ndeki yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defterin tasnifinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Oktay, Osmanlı Arşivi'nde yer alan evrakın genel olarak 1326-1920 arasını kapsadığını söyledi. Yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defter serisinden oluşan arşivin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının sayımının ve dökümünün tamamlandığını anlatan Oktay, tasnifi tamamlanmış belgelerin araştırmacıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Tekrar atandılar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kapatılarak yerine Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde ana hizmetlerin yürütülmesinde görevli, fiilen arşiv iş ve işlemlerinde çalışanların tamamının 31 Ağustos itibariyle sürecin tekamül etmesi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda görevlendirildiğini belirtti. Oktay, Osmanlı Arşivi olarak bilinen ve Osmanlı Devleti'ne ait belgelere yönelik arşiv faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Kağıthane'deki yerleşkenin, Devlet Arşivleri Başkanlığı döneminde de etkin şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Oktay, kapatılan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde sürekli işçi kadrosu da dahil olmak üzere faaliyetlerini sürdüren personelin büyük bir çoğunluğunun Devlet Arşivleri Başkanlığına tekrar atandığını hatırlattı. Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığında 250 arşiv uzmanı ve 260 arşiv uzman yardımcısı olmak üzere 510 kadro ihdas edildiğini söyledi. Yöneticilerle kadro sayısının 524 olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:54
  1. İstanbul
  2. Devlet Arşivleri Başkanlığı
  3. Osmanlı Arşivi
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  5. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
  6. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
  7. Tasnif işlemi

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