Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyanları, basın kartı iptal edilenleri, kart almak için başvuran gazetecileri ve FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kartı iptal edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"Bin 954 basın kartı iptal edilmiştir"

Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri verdi.

"29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15 bin 206'dır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında değerlendirilecek 581 başvuru bulunmaktadır. Basın kartı iptal işlemleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında bin 954 basın kartı iptal edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren 'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu' gerekçesiyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığı ya da görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir."