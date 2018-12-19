0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyanları, basın kartı iptal edilenleri, kart almak için başvuran gazetecileri ve FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kartı iptal edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"Bin 954 basın kartı iptal edilmiştir"

Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri verdi.

"29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15 bin 206'dır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında değerlendirilecek 581 başvuru bulunmaktadır. Basın kartı iptal işlemleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında bin 954 basın kartı iptal edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren 'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu' gerekçesiyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığı ya da görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
  1. İzmir
  2. basın kartı
  3. fuat oktay
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    1. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    2. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    3. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    4. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    5. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    6. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    7. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    8. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    10. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    11. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    12. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    13. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    14. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    15. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    18. Gaziantep'te sağanak
    19. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    20. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti