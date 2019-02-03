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Fuat Oktay'dan terörle mücadelede 'kararlılık' mesajı: Acı sondan kaçamayacaklar!

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmada "Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 07:14
Fuat Oktay'dan terörle mücadelede 'kararlılık' mesajı: Acı sondan kaçamayacaklar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, milletin desteğine ve güvenine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi.

Çorum ve bölgesine yapılan yatırımları anlatan Oktay, Çorum'un yanı sıra tüm kentleri el birliğiyle layık olduğu yere taşıyacaklarını vurguladı.

"Allah güç kuvvet verdikçe, sizler de bizden desteğinizi esirgemedikçe ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çorum’un gönül belediyeciliğinin sembollerinden ve en iyi uygulayıcılarından biri olacağına inanıyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak, yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız. Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz."

Oktay, 5 bin yıllık tarihiyle, Hattuşa ve Alacahöyük antik kentleriyle, şehrin farklı köşelerine yayılmış Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle, müzeler ve ören yerleriyle kadim bir şehir olan Çorum'un, turizmde de büyük hamle yapabilecek bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Ülke olarak turizm pastasından daha fazla pay alınması gerektiğine işaret eden Oktay, "Turist sayısında 40 milyonu aşmış durumdayız ama hedefimizi yenilemek istiyoruz, 70 milyon demek istiyoruz ve turizmdeki geliri de 70 milyar dolar olarak ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''Türkiye'nin savunma sanayisi alanında geldiği nokta gurur verici''

Savunma sanayisi alanında yapılan yatırımlara da değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisi alanında geldiği nokta gurur verici. Geleceğimiz nokta hepimizi çok daha gururlandıracak. Bugün sadece kara, deniz ve hava araçlarıyla değil silahlı ve silahsız İHA'larla dünyadaki ilk 3 veya 4 ülkeden biri konumundayız. Birkaç ülke varsa onlardan birisi biziz. Burada birilerinin 'yok F-35 verdik, yok öbürünü aldınız, almadınız' gibi ağız kokusuyla uğraşamayız. 'Kendi işimizi kendimiz yaparız' dedik. Sizler de zaten bunu yakından takip ediyorsunuz. Savaş uçaklarımız, İHA'larımız dahil çok ciddi çalışmalar yapıyoruz."

Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 07:14
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