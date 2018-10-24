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Fuat Oktay, AB yetkilisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
Fuat Oktay, AB yetkilisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

"Türkiye ekonomisindeki istikrar güçlendi"

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin durumu ele alındı.

Türkiye ekonomisindeki istikrarın güçlendiğinin ifade edildiği kabulde, terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  5. Türkiye-AB ilişkileri
  6. Gümrük Birliği

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