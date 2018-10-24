Fuat Oktay, AB yetkilisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

"Türkiye ekonomisindeki istikrar güçlendi"

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin durumu ele alındı.

Türkiye ekonomisindeki istikrarın güçlendiğinin ifade edildiği kabulde, terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.