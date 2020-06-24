Fuat Erdal kimdir nerelidir? Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal hayatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Peki Fuat Erdal kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Fuat Erdal hangi görevlerde bulundu? İşte Fuat Erdal hayatı biyografisi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Fuat Erdal, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktaydı.
Lisans eğitimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, İktisat, 1991
Yüksek Lisans
University of Leeds, Economics, UK, 1994
Doktora
University of Notingham, Economics, UK, 1998
Araştırma alanları
Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Makroiktisat
İdari görevler
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:Dekan Vekili
İktisat:Bölüm Başkanı