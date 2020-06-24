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Biyografi

Fuat Erdal kimdir nerelidir? Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Peki Fuat Erdal kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Fuat Erdal hangi görevlerde bulundu? İşte Fuat Erdal hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:25:00 - 2020-06-24 08:26:49
Fuat Erdal kimdir nerelidir? Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal hayatı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Fuat Erdal, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktaydı.

Lisans eğitimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, İktisat, 1991

Yüksek Lisans

University of Leeds, Economics, UK, 1994

Doktora

University of Notingham, Economics, UK, 1998

Araştırma alanları

Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Makroiktisat

İdari görevler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:Dekan Vekili

İktisat:Bölüm Başkanı

 

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