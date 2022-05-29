Fuat Çimen kimdir? Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Fuat Çimen nereli?

Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayları Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Fuat Çimen kimdir? Fuat Çimen nereli kaç yaşında? Fuat Çimen ne iş yapıyor?

Fuat Çimen kimdir?

Fuat Çimen, 1966’da İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011’den bu yana West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.