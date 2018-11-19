Fuat Çapa'dan ülke gündemine bomba gibi açıklama: Futbolculara, tesislerde yemek veremiyoruz

1. Lig ekibi Eskişehirspor, mali olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Es Es'in Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım, kulübün içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

"Lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü serbest kalacak"

İşte Çapa'nın yaptığı paylaşım:

Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü ne kahvaltı verebiliyoruz tesislerde ne de yemek. Dahası lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Ama buna rağmen bugün sahaya çıkıp Eskişehirspor taraftarı önünde futbol oynamak istiyorlar. Bu sevgi ve saygının işaretidir. Hakan Aslantaş, Almanya'dan bu maçta sahaya çıkmak için geldi. Güzel hareketler bunlar. Umarım şehir ve taraftarımız karşılığını verir.

Eskişehirspor, 16. sırada yer alıyor

Eskişehirspor, ligde 12 hafta sonunda topladığı 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: Skorer