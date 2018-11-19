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Fuat Çapa'dan ülke gündemine bomba gibi açıklama: Futbolculara, tesislerde yemek veremiyoruz

Kardemir Karabükspor ile birlikte ekonomik olarak çok zor dönemden geçen Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa, ülke futboluna bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Çapa, "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü tesislerde ne kahvaltı verebiliyoruz ne de yemek." ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:54
Fuat Çapa'dan ülke gündemine bomba gibi açıklama: Futbolculara, tesislerde yemek veremiyoruz

1. Lig ekibi Eskişehirspor, mali olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Es Es'in Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım, kulübün içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

"Lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü serbest kalacak"

İşte Çapa'nın yaptığı paylaşım:

Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü ne kahvaltı verebiliyoruz tesislerde ne de yemek. Dahası lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Ama buna rağmen bugün sahaya çıkıp Eskişehirspor taraftarı önünde futbol oynamak istiyorlar. Bu sevgi ve saygının işaretidir. Hakan Aslantaş, Almanya'dan bu maçta sahaya çıkmak için geldi. Güzel hareketler bunlar. Umarım şehir ve taraftarımız karşılığını verir.

Eskişehirspor, 16. sırada yer alıyor

Eskişehirspor, ligde 12 hafta sonunda topladığı 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:54
  1. Hakan Aslantaş
  2. Eskişehirspor
  3. Fuat Çapa
  4. Almanya
  5. Futbol
  6. HABERLER

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