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Fuat Aldoğan;“Kuşadası’nı 111 proje ile yeniden ayağa kaldıracağız"

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:07
Fuat Aldoğan;“Kuşadası’nı 111 proje ile yeniden ayağa kaldıracağız"

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Her güne çeşitli ev ve kahve toplantısı ve ziyaretlerin yanısıra bir de miting sığdıran Fuat Akdoğan, 7 Eylül İlköğretim Okulu önündeki meydanda düzenlediği mitingde büyük coşku ile karşılandı.


Hacıfeyzullah Mahallesi ile Camiatik Mahallesi’nin kesiştiği noktadaki meydanda gerçekleşen miting büyük ilgi görürken, İnsan selini aratmayan yaklaşık 6 bin kişi alkış ve sloganlarla Cumhur İttifakı adayı Fuat Akdoğan’a destek verdi. Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün’ün de katıldığı mitingde yapacağı projeleri anlatan Fuat Akdoğan, “ Kuşadası’nın 50 yılını planlayan 111 proje ile geliyoruz. Sizlerin desteğiyle Kuşadası’nı yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden halkla belediyeyi barıştıracağız “ dedi. Konuşmasında hem Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hem de rakibi CHP adayı Ömer Günel’e sert eleştirilerde bulunan Fuat Akdoğan, “ Büyükşehir Belediye Başkanı tüm Kuşadası halkını kandırdı. 5 yıl önce de çıkmış bir çok vaatte bulunmuş ve sözler vermişti. Hiç birini yerine getirmediği gibi, ilçe belediye ile de kavga ederek Kuşadası halkını cezalandırdı. Şimdi çıkmış yine aynı vaatlerde Kuşadası halkını kandıracağını sanıyor. Ne biz ne de Kuşadası halkının Özlem Çerçioğlu’nun yalanlarına karnı tok “ diye konuştu. CHP adayı Ömer Günel’in “ çömez “ olduğunu ve seçimi kaybetme korkusuyla saldırgan bir tavır izlediğini kaydeden Fuat Akdoğan, “ Benim çömezim iyice çığrından çıktı. Seçimi kaybedeceğini anlayınca rahmetli babama, eşime, çocuğuma, aileme saldırmaya, ahlaksızca iftiralar atmaya başladı. Yazıklar olsun. Anlatacağı bir şey, yapabileceği bir proje bile yok. Sırtında büyükşehir gibi bir kanbur var. Yapabildiği tek şey ahlaksızca iftira atmak “ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:07
  1. doğa

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