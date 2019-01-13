Fuat Akdoğan kimdir? | AK Parti Kuşadası belediye başkan adayı Fuat Akdoğan

Fuat Akdoğan AK Parti Aydın Buharkent belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Fuat Akdoğan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Fuat Akdoğan kimdir? Fuat Akdoğan kaç yaşında? İşte Fuat Akdoğan'ın biyografisi…

Fuat Akdoğan kimdir?

1961 yılında Kuşadası’nda doğan Fuat Akdoğan, İlkokulu Kuşadası’nda, Ortaokul ve Liseyi İzmir Özel Türk Lisesi’nde okudu. Daha sonra İngiltere’de lisan eğitimi alan Fuat Akdoğan, 1977-1999 yılları arasında aile şirketlerinde değişik kademelerde görev yaptı. 1999-2009 yılları arasında 2 dönem, Kuşadası Belediye Başkanlığı yaptı. Akdoğan, siyaset ile geçen yılların ardından, 1 Mart 2011 tarihi itibariyle kendi şirketi olan Akdoğan Limited Şirketi'nde faaliyet gösteriyor