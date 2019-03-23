Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu yıl üçüncüsü düzenlen evcil hayvan, ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçileri fuarının ilgi odağı oldu. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki stant hayvanseverlerin akınına uğradı.

Pet İzmir Evcil hayvan, ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçileri fuarı yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kedi, köpek, kuş, balık, aksesuar ve veterinerlik malzemelerinin yer aldığı fuar hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Her yıl açtığı stantla ilgileri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi de can dostlar konusunda broşürler dağıtarak, ziyaretçileri bilinçlendiriyor. Standa ilk günden itibaren yoğun ilgi olurken, yetkililer Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nde bulunan sokak hayvanlarını sahiplendirmek için de vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, “Bu fuara 3. kez katıldık. Geçtiğimiz yıl hayvana şiddet konusunu ele almıştık. Şiddete maruz kalan hayvanlara karşı vatandaş olarak hangi yolları izlememiz gerektiğini, sokak hayvanlarının ısırma tırmalama sonrası neler yapması gerektiğine dair broşür hazırladık. Aynı zamanda Amerikalı bir dernekle çocukların hayvanlara nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir bilgilendirme broşürü yaptık. Fuara gelen misafirlere bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl standımızı yaklaşık 3 bin 500 kişi gezmişti. Bu yıl ziyaretçi sayımızın da artmasını bekliyoruz” dedi. Fuar 24 Mart tarihinde son bulacak.