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"Fuarcılık Sektör Araştırması" tamamlandı

Rekabet Kurumunun Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarına yönelik hazırladığı rapor, 6 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılacak

04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
"Fuarcılık Sektör Araştırması" tamamlandı

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumunun Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarına yönelik hazırladığı "Fuarcılık Sektör Araştırması"nın raporu 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kurumun, fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Nisan 2017'de başlattığı araştırma kapsamında, 2005-2017 döneminde düzenlenen 5 bin 276 fuara ilişkin bilgilerin analizi yapıldı. İlgili kamu kurumlarıyla sektörde faaliyet gösteren şirketlerden ve bunların birliklerinden sektöre yönelik görüşler alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Fuarcılık Sektör Araştırması Raporu hazırlandı. Rapor kapsamında, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin kararlarının ve davranışlarının belirlenmesinde, ülkenin fuarcılık politikasının oluşturulmasında rekabetçi bir bakış açısının sağlanmasına yönelik önerilere de yer verildi.

Rekabet Kurumunun rekabet savunuculuğu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan Fuarcılık Sektör Araştırması Raporu'nun, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odasında (İTO) düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İTO ve fuarcılık sektörü yetkilileri de katılacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
  1. fuarcılık sektör araştırması
  2. Ömer Torlak
  3. Rekabet Kurumu

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