Fuar’a kayısılı davet

5-9 Ekimde Antalya’da züccaciye, hediyelik eşya ve plastik sektörünün katılımıyla yapılacak olan 4. satış organizasyonu için hazırlanan davetiyelerin içinde kayısı bulunan kutuyla gönderilmesi dikkat çekti.

Malatyalı İş adamı Hamit Muhan, Antalya’da düzenlenecek olan fuar için farklı bir davetiye içeriği hazırladı. Muhan içinde kayısı bulunan kutuların üstüne ‘Kayısı tadında buluşalım’ notuyla davetiye yapıştırdı.Hazırlanan davetiyeler daha sonra 81 ilden sektör temsilcilerine ulaştırıldı. Kayısıyla giden davetiyeler karşısında sektör temsilcileri şaşkınlık yaşarken sosyal medyada paylaşılan ilginç yöntem büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bilgiler veren Muhan, kayısıya destek vermek için böyle bir yöntem bulduklarını ifade ederek, “Yaklaşık 100 firma satıcı olarak katılıyor. Türkiye’de bu işe gönül veren alışveriş merkezleri, zücaciyeler, hediyelik eşyacılar, oyuncakçılar. Genel anlamda bu işi yapan firmalar satın alma için bu organizasyona gidiyor. Turkuaz da bunu üstlenen bir organizasyon. Bu sene de davetiyeyi farklı göndermek istedik. Ben yönetimde ki arkadaşlarla da görüşünce projenin çok tutacağını söylediler ve davetiyeyi kayısı olarak gönderdik. Bizim için hem sosyal bir sorumluluğu üzerimizde bulundurduğumuzdan, kayısıya bir destek sağladığımızdan dolayı mutlu olduk” diye konuştu.