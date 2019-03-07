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FÜ ile İŞKUR arasında iş birliğiprotokolü

Fırat Üniversitesi (FÜ)ile İŞKUR Elazığ İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:05
FÜ ile İŞKUR arasında iş birliğiprotokolü

Fırat Üniversitesi (FÜ)ile İŞKUR Elazığ İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.


FÜ öğrencilerine yönelik“Mesleki Eğitim Kursları Açılması” kapsamındarektörlükteiş birliği protokolüimza töreni yapıldı. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Peker katıldı. Demirdağ ve Balcı hazırlanan iş birliği protokolünü imzaladı.


Düzenleyecekleri mesleki eğitim kurslarıyla öğrencilerin iş arama becerilerini geliştirmelerine katkı sunacağını aktaran İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı,projenin amacının okul sonrası işe yerleşmelerini kolaylaştırmakolduğunu aktardı.


Mesleki eğitimi geliştirmek adına yapılan işbirliği protokolünü imzalamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise üniversite olarak bütün paydaş kuruluşlarla olduğu gibi İŞKUR İl Müdürlüğü ile de sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:05
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