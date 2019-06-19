FÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 36’ya yükseldi

Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ),50 üniversite arasında 13 basamak yükselerek 36’ıncısırada yer aldı.

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 yılısıralaması açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklananTürkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi 50 üniversitesi sıralamasında FÜ 40.52 puanla ülkenin yenilikçi ve saygın üniversiteleri arasında yer aldı. Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında Fırat Üniversitesi 50 üniversite arasında 2017 yılında 49’uncu sıradayken, 2018 yılında 13 basamak yükselerek 36’ıncı sırada yer alması dikkat çekti.

Endeks ile Türkiye’deki üniversitelerin,ticarileşme boyutu, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik katkı olmak üzere 4 boyutta, 19 göstergeye göre sıralandığı aktarıldı.

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi’nin geçen yılki 31.44 olan yenilikçilik puanını, bu yıl 40.52’ye yükselttiğini belirterek, her yıl Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversitesi sıralamasında yer aldıklarını söyledi.