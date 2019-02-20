FSM’den teknolojik atak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle “Teknoloji Transfer Ofisi” kurulacak. FSMVÜ Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Ofisi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, yaptığı açıklamada Teknoloji Transfer Ofisleri’nin, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar olduğunu belirtti. İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin de, Teknoloji Transfer Ofisleri’ne verdikleri destekle üniversite-sanayi iş birliğiyle katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasını ve üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesini hedeflediklerini kaydetti.