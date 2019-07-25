FSM’den Arapça Öğretmenliği programı

Dünyanın farklı ülkeleriyle imzalanan 177 uluslararası anlaşmanın yanında uluslararası değişim programları kapsamında 33 ülkeden 56 üniversite ile anlaşmaları bulunduğunu ifade eden Andı, “Erasmus, dil okulu, yurtdışı stajı ve benzer alanlarda binin üzerinde hareketlilik yürütülüyor” diyor. Arap dünyasıyla ticari ilişkilerimizin hızla gelişmesi Arapçayı da popüler bir dil haline getiriyor. Pek çok firma Arapça bilen personel arayışında. Bu yıl Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği Programı açtık ve ilk öğrencilerimizi ağırlayacağız. Yeni programımızda öğrenim dili yüzde 30 Arapça olacak. Tercih edecek öğrenciler, bir yıl süreyle Arapça Hazırlık Eğitimi de alabilecek” bilgisini verdi. Prof. Dr. Andı ayrıca adaylara, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bölüm tercihinde bulunmaları tavsiyesinde bulunarak, ‘’ Kişisel özelliklere uygun seçilmiş bir bölüm, ileride mesleklerini keyif alarak yapmalarını sağlayacaktır. Aday öğrenciler tercihlerini masa başında değil de üniversiteleri ziyaret ederek belirlerlerse daha verimli sonuçlara ulaşabilirler’’ diye konuştu.