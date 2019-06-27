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FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek

KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle FSM'deki bazı şeritler trafiğe kapatıldı- İki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor

27 Haziran 2019 Perşembe 12:50
FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışma nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Çalışmalar kapsamında köprüdeki mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:50
  1. çalışma
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