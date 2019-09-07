Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar! 4 kişi gözaltında İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.

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