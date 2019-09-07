Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar! 4 kişi gözaltında
İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.07 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bugün hareketli dakikalar yaşandı.
Polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi.
Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.
Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu.
Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
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