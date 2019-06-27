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FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu, trafik durma noktasına geldi

FSM Köprüsü’nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu, trafik durma noktasına geldi

FSM Köprüsü’nde başlayan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Akşam iş çıkış saatlerinde araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 52 gün sürecek olan bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapatılan 4 şeritte çalışmalar sürerken trafik akışının sağlandığı 2 şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
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