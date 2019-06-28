0553 313 94 23

FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar bakım çalışması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos’a kadar Avrupa-Asya istikametindeki 4 şeridin ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişlerin 2’şer şeritten devam edeceğini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:58
FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar bakım çalışması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos’a kadar Avrupa-Asya istikametindeki 4 şeridin ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişlerin 2’şer şeritten devam edeceğini açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı basın yayın kuruluşlarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de asfalt yenileme ve yol bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak, 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir" ifadeleri kullanıldı.


"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir" denilen açıklamada, "17 Ağustos’a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2’şer şeritten devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


FSM Köprüsü’nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım çalışmasının yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "İstanbul ulaşımının can damarı olan FSM Köprüsü’nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa ilk yarıda yükseldi
    1. Borsa ilk yarıda yükseldi
    2. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    3. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    4. Evlat katili babadan şok ifade
    5. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    6. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    9. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    10. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    11. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    12. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    13. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    14. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    15. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    16. “Wild Edens: Turkey” belgeseli, özel..
    17. "Festival dansçılara uluslararası..
    18. Kadın subay adayı komando kursunun..
    19. Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya..
    20. TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu
    21. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 3 yılda..
    22. Munzur Çayı’na düşen genci arama..
    23. MAY Tohum’dan ABD’ye lisans ve tohum..
    24. (Özel haber) İlker Soyad: “Atıma çok..
    25. "Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna..
    26. Manisa MÜSİAD Makedon öğrencileri..
    27. Kızına fuhuş yaptırdığı iddia edilen..
    28. Özalp ilçesinde aşı çalışması
    29. Aydın’dan kırsal mahallelerle ilgi..
    30. Karaköprü’de sorunlar yerinde..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!