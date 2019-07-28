Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe tamamen açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışması sona erdi. Köprü, bugün saat 18.00'den itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Köprüde eski asfaltın, eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt uygulaması yapıldı. Ayrıca köprünün genleşme derzleri söküldü, atölye tamiratı yapıldı ve tekrar yerine monte edildi.

27 Haziran'da başlayan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının 52 gün sürmesi planlanıyordu. Birinci aşama 17, ikinci aşama ise 14 günde tamamlandı. Toplam 31 gün süren çalışmada, 24 saat esasına göre yapıldı.

Bundan sonra köprüde ihtiyaç duyulması halinde, üstyapı onarımlarında trafiğin en az seviyede etkilenmesi için en üst tabakadaki 2,5 santimetre taş mastik asfaltın yenilenmesi yeterli olacak.