27 Haziran'da başlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışmalarını vatandaşlar yakından takip ediyor. FSM köprüsünü sık sık kullanan vatandaşların merakla araştırdığı 'köprü çalışmaları ne zaman bitecek' sorusu yoğun ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ne zaman biteceği belli oldu. Peki FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi. Vatandaşlar ise tüm çalışmaların ne zaman sona ereceğini öğrenmek için harekete geçti. Birinci etap çalışmalarının sona ermesiyle birlikte Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı. Peki FSM köprüsü tamamen ne zaman açılacak?

FSM köprü çalışmaları ne kadar ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün üstyapı ve derz onarım çalışmaları 17 Ağustos 2019 tarihinde sona ereceği planlanıyor.

atih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor.

İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak.

Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor.