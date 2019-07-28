Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için saat verildi! Resmen açılıyor
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları sona erdi. Köprü saat 18'de açılacak.28 Temmuz 2019 Pazar 15:55
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Açılış saati belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam saat 18.00'den itibaren trafiğe açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "FSM Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz” dedi.
YORUM YAZ