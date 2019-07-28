Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için saat verildi! Resmen açılıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları sona erdi. Köprü saat 18'de açılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi. Açılış saati belli oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam saat 18.00'den itibaren trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "FSM Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.