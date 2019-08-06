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Frontex'in insan haklarını ihlal ettiği iddiası

Alman Yeşiller Partisi İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Margerete Bause: - "Avrupa'nın sınırları korunurken, AB yetkilerinin ağır insan hakları ihlallerine göz yummaması veya bu ihlallerin işlenmesine yol açmaması gerekiyor" - Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke: - "Mülteci ve insan hakları ihlal edilen ülkelerde Frontex'in derhal görevini durdurması lazım"

06 Ağustos 2019 Salı 15:49
Frontex'in insan haklarını ihlal ettiği iddiası

BERLİN (AA) - Alman Yeşiller Partisi İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Margerete Bause, "Avrupa'nın sınırları korunurken, AB yetkilerinin ağır insan hakları ihlallerine göz yummaması veya bu ihlallerin işlenmesine yol açmaması gerekiyor" dedi.

Alman siyasetçiler, AB sınır koruma ajansı Frontex'in mültecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu ve üye ülkelerin sınır koruma memurlarının ihlallerine göz yumduğuna ilişkin Alman ve İngiliz basınında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yeşiller Partili Bause, Frontex'in bu ciddi iddiaları araştırmakla yükümlü olduğunu belirtti.

İddialarda yer alan savunulamaz durumların ivedilikle son bulması gerektiğini vurgulayan Bause, "Avrupa'nın sınırları korunurken, AB yetkilerinin ağır insan hakları ihlallerine göz yummaması veya bu ihlallerin işlenmesine yol açmaması gerekiyor." diye konuştu.

AB'nin dünya genelinde uymasını istediği temel değerlerin ayaklar altına alınmaması gerektiğini dile getiren Bause, "Alman hükümetinin, bu iddiaların AB düzeyinde eksiksiz aydınlatılması için ısrar etmesi lazım." ifadesini kullandı.

Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke de insan hakları ihlallerinde Frontex'in Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan sınır polislerinin suç ortağı olduğunu savunarak, "Mülteci ve insan haklarını ihlal eden ülkelerde Frontex'in derhal görevini durdurması lazım." dedi.

Frontex'in feshedilmesini de isteyen Jelpke, Frontex'e gelecek yıllarda verilecek paranın Akdeniz'de göçmenlerin kurtarılması için kullanılmasının daha iyi bir yatırım olacağını kaydetti.

Alman ve İngiliz medyasında dün çıkan haberlerde, Frontex'e ait kurum içi yüzlerce belgede, AB'nin sınırlarında mültecilere yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve biber gazıyla saldırılar gibi çeşitli insan hakları ihlallerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Haberlerde, söz konusu ihlallerde Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adının geçtiği, yaşananlarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" notuyla sonlandırıldığı iddia edilmişti.

Frontex'in mart ayındaki iç raporuna da yer verilen haberlerde, uçakla sınır dışı uygulamalarında, Frontex memurlarının, bizzat insan hakkı ihlallerinde bulunduğu ve Frontex'in kendi yönetmeliklerine aykırı davrandıkları savunulmuştu.

AB, dış sınırlarının korunması için Frontex'te bin 500 olan memur sayısını 2027'ye kadar 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Jean-Claude Juncker'in yerine AB Komisyonu Başkanlığına seçilen ve 1 Kasım'da göreve başlayacak Ursula von der Leyen ise 10 bin memur hedefine 2024'e kadar ulaşmak istediğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:49
  1. Frontex
  2. Göçmenler
  3. insan hakları ihlali
  4. Margerete Bause
  5. Ulla Jelpke

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