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Frig Vadisi’nde ilk balon uçuşu gerçekleşti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan ve ikinci bir Kapadokya olarak tanımlanan Frig Vadisi’de ilk sıcak hava balon uçuşu gerçekleşti.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:42
Frig Vadisi’nde ilk balon uçuşu gerçekleşti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan ve ikinci bir Kapadokya olarak tanımlanan Frig Vadisi’de ilk sıcak hava balon uçuşu gerçekleşti.


Günümüzde Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgenin İhsaniye ilçesi Döğer kasabası Emre Gölü’nde ilk balon uçuğu gerçekleşti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Emre Gölü yakınlarında uygun bir alanda ilk olarak rüzgar ölçümleri yapılarak balon uçuş için ekipler tarafından hazırlandı. Daha sonra balona Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İhsaniye Kaymakamı Alper Taş’ında bulunduğu 8 kişi binerek ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdiler. Emre gölü ve Frig Vadisini kuş bakışı görme imkanı bulan Vali Tutulmaz ve beraberindekiler vadide güneşin doğunu seyrettiler.



“Tarihi Frigya’nın üzerinde tarihi bir gün”


Havada basın mensuplarına ilk uçuşla ilgili izlenimlerini Aktaran Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tarihi Frigya’nın üzerinde tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “Afyonkarahisar’ımız adına güzel bir gün. Alternatif turizmin her alanına ilimize getirmeye çalışıyoruz. Bugün de onun bir başlangıcı. Deneme yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla başarılı bir şekilde bunu devam ettireceğiz inşallah. Ben burada deneme yapan balon şirketi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası ülkemizin önemli bir balon merkezlerinden biri olacaktır, buna inanıyoruz” diye konuştu.



“Doğal güzelliği olan bir alan”


Sıcak Hava Balonu Kaptanı Halis Aydoğan ise alanın doğal bir güzelliği olduğunu belirterek, “Hava koşulları açısından geçmiş yılların meteoroloji verilerini inceleme şansımız olmuştu. Bugünde bunu test etme şansımız oluyor. Doğal güzelliği olan bir alan, Emre gölünde buna harika bir güzellik katıyor. Şuan gözlemlediğimiz kadarıyla oldukça güzel geçiyor. Umut ediyoruz ki bu ilerleyen yıllarda gelişerek, büyüyerek devam edecek” dedi.


Daha sonra yaklaşın 30 dakika havada kalan sıcak hava balonu güvenli bir şekilde yere indi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:42
  1. doğa

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