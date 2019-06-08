0553 313 94 23

"Friedman, Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi"

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim:- "Friedman'ın (ABD'nin İsrail Büyükelçisi) açıklamaları, onun 'Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi' olduğunu ortaya koyuyor"

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:44
"Friedman, Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi"

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun "Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi" olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Milhim, Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, "Friedman'ın açıklamaları, onun 'Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi' olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Milhim, Friedman'ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail'in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’in ilhakı planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:44
  1. David Friedman
  2. Filistin hükümeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider
    1. A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider
    2. Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa’yı..
    3. Şamil Tayyar açıkladı! Binali..
    4. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    5. "Friedman, Yahudi yerleşim..
    6. A Milli Takım tarih yazdı! Fransa'yı..
    7. Tedavi gören asker şehit oldu
    8. New York’un kalbinde mehter sesleri
    9. Türkiye, 2020 Avrupa Futbol..
    10. Kavşakta 3 araç birbirine girdi
    11. Türk İdareciler Birliği'nden..
    12. Sulama kanalına düşen gencin cesedine..
    13. 70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu
    14. GÜNCELLEME - Askeri helikopter..
    15. Mudanya Belediyesinden sahilde denetim
    16. Etiyopya Başbakanıyla görüşen Sudanlı..
    17. (Güncellendi) Gazdan zehirlendiler,..
    18. Trump ve Macron'un diktiği fidan kurudu
    19. Eski başkan yardımcısı ölü bulundu
    20. 3. sınıf emniyet müdürüne..
    21. Süleyman Soylu'yu tehdit eden şahıs..
    22. ASA
    23. Sudan'da bazı meslek örgütleri sivil..
    24. Judoda 8 madalya
    25. Dünya futbolu şokta! Genç teknik adam..
    26. Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
    27. Bakan Kasapoğlu'ndan tenis ve satranç..
    28. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama..
    29. Danimarka'da 3 Türk kökenli aday..
    30. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!