Frenleri boşalan tır 2 otomobili hurdaya çevirdi Erzurum’da freni boşalan tır 2 otomobili önüne katarak sürükledi.

Erzurum’da freni boşalan tır 2 otomobili önüne katarak sürükledi. Araçlarda sıkışanlar, olay yerinde ki vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzurum’un Aşkale ilçesinde Tepe başı mevkiinden yaşandı. Baran Ergün idaresindeki 42 FDV87 plakalı koli yüklü tır Tepe başı mevkiinden aşağı inerkenfreninin boşalması sonucu 2 otomobili önüne katarak sürükledi.

Tır önüne kattığı araçlarla yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra devrilirken, araçlar ise ezilerek hurdaya döndü. Araçların içerisinde bulunan Mevlüt Akkoyun ve İran uyruklu vatandaş, sıkıştıkları yerden çevrede ki vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Yaşanan trafik kazasın da can kaybı yaşanmazken kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Vatandaşlar, “Her sene aynı noktada aynı kazaların yaşanması ilçe halkını tedirgin ediyor” dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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