Frenk mukallitliği و pazar

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Frenk mukallitliği ve pazar taklidi. Bu belki bize İskilip Çorumlu Atıf hocayı hatırlatıyor. Onun kitap başlığı da frenk mukallitliği ve şapka idi.

Tabii ki şapka İngiliz şapkası. Yani İngiliz'den kurtarmak için güya İngiliz şapkası giydirildi. Peki bu ne biçim kurtuluşsa, belki İngiliz bile bunu yapamayacaktı.

Hatta o şapkayı giymeyenler, çokları idam edildi. Ona karşı önceden bile ifade belirtenler, idam sehpalarına mahkum edildi. Maalesef Allah Resulü ise Kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyurur. Özellikle itikadi açıdan temel noktalarda benzeşirse onlardan olur buyurmaktadır. Tabii ki buradaki benzeşme konusu şapkanın da ilerisinde. Belki Atıf hoca buna şahitlik edemedi, yetişemedi.

Ondan sonra işler daha da çetrefilleşti ve bir gün cuma pazar oldu. Öyle bir benzeşme ki pazar Hristiyanların bile ibadet günü değil. Onlar Paganistleştirildi ve onlar peşinden de Hristiyanlara benzemek adına ki o da değil Paganistleştirildik.

Ve cumaya riayetsizlik. Cuma neydi? İşte Rabb'la randevumuz. Ey iman edenler! Cumaya salaya çağrıldığınız zaman Allah'ı zikre koşun.

Ancak onlardan en azından bir kısmı Allah Resulü'nü bırakıp ticarete ve eğlenceye fazlanarak Nebi Aleyhisselam'ı ayakta terk ettiler. Bu hem Nebi Aleyhisselam'a saygısızlık hem Allah'ın randevusuna, Allah bize randevu açmış kullarına haftada bir. Rabbii randevu, cuma ibadet günü.

Benzeşme açısından Hristiyanlık diye Paganistlere benzeştik.

Bir de bunu Yahudilik açısından değerlendirelim. Yahudilerin bugün bu hale gelmelerinin sebebi Acizane kardeşinizin araştırması üzerine, Kur'an üzerinden tabii ki Bu hale nasıl geldiler diye ben düşündüğüm, araştırdığım zaman, Allah Teala onların cumartesiye riayetsizliği yüzünden onlara aşağılık maymunlar olun buyuruyor. Yani bu bir taklitçilik, maymunluk nedir? Taklitçi. Kimi taklit ediyor? Aslında şu anda Siyonizm, Yahudilik özellikle de Siyonizm satanizmi, şeytanı taklit ediyor.

Hem seçkincilik üzerinden hem insanlara kurdukları tuzaklar açısından çok benzeşiyor. Birebir adeta satanizmi ihale almışlar. Peki onlar ne yaptılar? Hataları neydi? Cumartesi riayetsizliği. Ne kadar riayetsizlik ettiler? Aslında hile yaptılar. Cumartesiye tam riayetsizlik etmediler. Cumartesi, bugün dahil bakın onlar elektronik alet bile kullanmazlar, asansöre binmezler, makine çalıştırmazlar.

Şu anda Siyoni hallerinde bile cumartesiye riayet ederler. Ama orada hile kurmaları üzerinden, yani cumadan balık ağı atıyor, pazar ağı topluyor. Cumartesi yine çalışmıyor ama cumartesi balıklar çok geliyor diye cumadan ağı atıyor. Bu hile, cumartesi kendisi çalışmada da ağ çalışıyor. Onlar çalışmıyor, ağ çalışıyor. Allah Teala onların bu Allah'a karşı hile kurmalarından ötürü onlara aşağılık maymunlar olun buyurdu.

Peki bizim cumaya riayetimiz nedir? Onlara göre kıyas edelim. Onlarınki riayetsizlikse bizimki ne olur? Bizimki çok daha beter. Bakın cuma günü ne haldeyiz? Cumartesi adamların hala ibadet günü.

Çalışmak yok, iş yok, dünyalık yok, dünyayı düşünmek bile yok. Ama tabii ki başka türlü tuzaklara girmişler, başka türlü efendim tuzaklara düşmüşler. Şeytan onları kandırmış, onlar da dünyayı kandırıyor. Onlar yatıyor, insanlar cumartesi dahil, ağ gibi onlar için çalışıyor.

Şu anda bile İsrail'de haftalık tatil, cuma, cumartesi. Bakın cuma da var. Pazar tatil değil. Pazar nereden geliyor? Bakın ben bunu Bartholomeos'a da söyledim, Heybeli' ada Rum okulunun rektörüne de söyledim. Hiçbirilerinin dişe dokunur bir itirazı olamadı. İsa Nebi cumartesi ibadet ediyordu.

Pazar Roma'nın, Roma İmparatorluğu'nun, ben güneş tanrısıyım, Bu da benim bayram günümdür, bugün çalışamazsınız dedi Konstantin. Sunday güneş günü demek zaten. Ve o gündür bugündür bu bir Roma, Paganist Roma geleneğidir.

Önce bu sokayı Hıristiyanlar yuttu, biz de onların arkasından. Aslında cuma riayetsizliği, cumanın perşembeden bir farkı olmayışı Allah'a karşı bir saygısızlık bir tarafa koyduk. Ondan daha beteri ne biliyor musunuz? Daha beteri pazar taklidi.

Pazarı taklit etmek o Paganist, ben sizin Rabbinizim, güneş tanrısıyım diyor, pagani haçı dikiyor. O gün Sunday güneş günü adı bile öyle koymuş. Siz iş yapmayacaksınız, tatil yapacaksınız, bayram yapacaksınız demiş.

Peki bunu taklit etmek cuma riayetsizliğinden daha kötü bir şey. Çünkü cumaya riayet etmek farz. Ama pazar taklidi haram. Hem de itikadi bir haram. Hadi çık işin içinden. Siyonistler bu ayağa, tuzağa gelmedi. Hıristiyanlar geldi bu gaza, bu tuzağa. Biz de onların peşinden geldik. Ama Yahudiler, beğenmediğimiz Yahudiler bu tuzağa gelmedi.

Öyleyse bize ne oluyor? Biz niye pazar taklidi yapıyoruz? Pazar işte 1935'te böyle bir şey getirilmiş, dayatılmış. Dolayısıyla şu anda bu konuda bakın Ayasofya'nın açılmasından bile daha önemli bir şeydir. Ve ben bunu bütün meclislere iletiyorum.

Hatta esnek mesai diye değişik formüller sunuyorum. Vesaire. Biz de taleplerimizi yükseltmemiz lazım. Pazar taklidi farkında bile olmadan yürüyor. Hafife almak ta var. Çocuk nasıl emzik için ağlar? Bu da bizim için önemli. Bakın bu taklitçilik, Allah Resulü hangi kavme, bir kavme benzeşen ondandır buyurur. Böyle temel konu. Haftanın bayramı, bayram, seyran, tatil. Nebi as cahiliye bayramını kaldırdı. Allah size iki bayram verdi dedi. Cahiliye bayramlarını tekrar devam ettirmek. Bu korkunç bir şeydir. Yani diğerleri yanında çok daha büyük, kebairdendir.

Buna karşı ayıkmamız lazım. Cuma ibadet, pazar işgünü, alışveriş günü. Pazar adı üstünde. İşte bakın hani ayet-i kerimede, "Allah katındaki sizin ticaretinizden ve oyun eğlencenizden hayırlıdır". Bakın nerede bu hayır? Dünyada belki sıkıntıya gireceksin. Ahirette kazanacaksın. Kısa süreli bir darlık, uzun süreli bir genişlik. İlelebet, ilelebet, ebedi. O bir tarafa şu dünyada bile daha hayırlı.

Cuma ıbadetini yapalım. Pazar çalışalım gerekirse. Hem eğer maddi kaybımız olduysa cumadan ötürü, iş gücü kaybımız pazar vesile. Pazar çalışıp telafi edelim. Allah katındaki dünyada bile daha hayırlı. Pazar çalışmak ıbadet olur.

Hem çalışanlar olarak bunu talep edelim. Hem de işverenler olarak böyle hareket edelim. Ve sözde yöneticilerden de bunları talep edelim. En azından Allah katında bir mazeretimiz olsun. Biz bu konuda üstümüze düşeni yaptık diye. Hiç olmazsa bununla sual edildiğimiz zaman bir hazır ödevimiz olur.

Cevabımız olur. İşte bunu biz buradan dillendiriyoruz. Başka dillendiren var mı şu anda? Yok.

Ben daha geçen hafta, il teşkilat başkanına aksettirdim. Yakaladım, söyledim. Daha önce de makamına gidip söylemiştim. Esnek mesai diye uzun bir çalışma, proje. Orada cuma riayeti, pazar taklit ictinabı halkedliyor. Ve hem de tereyağından kıl çeker gibi. Evet. Bu mümkün isteyince.nVe bu Ayasofya'nın açılmasından daha elzem bir şey. Daha elzem bir şey. Biz bunu talep edelim ve en azından burada itirazımız nota, tarihe geçsin.

Ki yarın biz bunu hafife almadığımızı, Allah'a karşı Rabbii randevuya değer verdiğimizi, ona riayet etmeye çalıştığımızı kayda geçirelim. Ve burada bir maddi kaybımız da varsa, Allah katındaki daha hayırlıdır. Ebedi cennet. Geçtik, o bir taraftan cebimizde inşallah. Dünyada da pazar çalışma yap. Hem çalış, hem ibadet.

Çalışarak şu anda diyelim ki nafaka temin ediyorsun. Evet. O da yabana atılmaz.

Ama özellikle pazara muhalefet etmek için, o paganist anlayışa muhalefet etmek için, o gün oyun, eğlence, tatil olmasın diye pazar iş yapıp, gerekirse cuma ibadet günü diye istirahat yapmak, iki türlü hem pazar ticaret hem de ibadet olmuş olur. Bir taraftan ister kendi işinizi yapın. Hem o da ibadet olur.

Dolayısıyla bu talepleri yükseltmek, duyurmak medyada, meydanda. Bunları da dile getirmek hakikaten bizim için ticaretten, oyun ve eğlenceden çok çok daha hayırlıdır. Evet dünyadan nasibimizi kesmeyelim. Ahiretten hiç kesmeyelim. Orayı hiç unutmayalım. Kendimize böyle bir güzellik yapalım.