Freni tutmayan tır şarampole uçtu Sivas’ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın İmranlı ilçesinde, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde park halindeki, el freni tutmayan bir tır kaymaya başlayıp karayolunu geçerek şarampole uçtu. Şarampole uçan tır devrilerek durabildi. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

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