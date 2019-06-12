Freni tutmayan kamyonet devrildi Elazığ’ın Palu ilçesinde freni tutmayan gıda malzemesi yüklü kamyonet devrildi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde freni tutmayan gıda malzemesi yüklü kamyonet devrildi.

Kaza, Palu ilçesi Çekem Bağları mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 16 BHC 70 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonet, freni boşalıncavirajı alamayarak yan yattı.Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Devrilen kamyonetteki gıda malzemeleri başka bir araca yüklenerek, taşınırken güvenlik güçleri yolda tedbir aldı.

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